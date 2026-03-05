Ричмонд
Дроны «Севера» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области

ВС РФ продолжают расширять зону контроля в Сумской и Харьковской областях.

Источник: Комсомольская правда

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, средства связи и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Сообщается, что в ходе выполнения задач бойцы 352-го мотострелкового полка обнаружили позиции противника и нанесли по ним серию ударов FPV-дронами. В результате были поражены узлы связи, укрепленные опорные пункты и скопления личного состава ВСУ.

«Наши средства связи позволяют выполнять поставленные задачи, ведя постоянный контроль, наблюдение и уничтожение противника», — рассказал оператор беспилотника с позывным «Катран».

По данным ведомства, подразделения продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Там российские войска ежедневно продвигаются вперед и оттесняют украинские формирования от государственной границы.

Отмечается, что уничтожение опорных пунктов и живой силы снижает боеспособность украинских подразделений. Это позволяет российским войскам продолжать продвижение и расширять зону безопасности в приграничных районах.