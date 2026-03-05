Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев, которого присяжные ранее оправдали по двум эпизодам убийства, погиб в зоне СВО. Об этом сегодня на процессе в Кировском суде Казани сообщил его адвокат со ссылкой на родственников оправданного.

«От родственников оправданного поступила информация, что Казаев действительно заключил контракт и был направлен в зону СВО. Там он был в разведывательно-штурмовом взводе с позывным Людо на Новотроицком направлении ДНР», — рассказал адвокат Сергей Николаев.

Он отметил, что родственниками была получена дополнительная информация о том, что вся его группа не вернулась с задания.

«Более чем вероятно, что вся его группа погибла. Официального подтверждения ожидаем через две недели. Прошу приостановить дело или отложить до получения подтверждающей информации», — добавил он.

Суд постановил отложить процесс для того, чтобы дождаться документов подтверждающих гибель Казаева.