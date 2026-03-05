Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев, которого присяжные ранее оправдали по двум эпизодам убийства, погиб в зоне СВО. Об этом сегодня на процессе в Кировском суде Казани сообщил его адвокат со ссылкой на родственников оправданного.