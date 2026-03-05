Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты «Молнии-2» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

«Молния-2» поразила объект, несмотря на радиоэлектронное противодействие.

Источник: Комсомольская правда

Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили представители российских подразделений.

Как сообщается, цель была обнаружена средствами разведки на Краснолиманском направлении. Получив координаты, военные оперативно развернули беспилотник «Молния-2» и осуществили запуск аппарата-камикадзе с осколочно-фугасной боевой частью. Дрон преодолел около 50 километров и, несмотря на радиоэлектронное противодействие, поразил объект.

По данным последующей воздушной разведки, удар привел к уничтожению пункта управления дронами и находившегося там личного состава. Отмечается, что ликвидация узла управления нарушила работу украинских беспилотников на данном участке.

В подразделении сообщили, что расчеты ведут боевое дежурство круглосуточно и ежедневно выполняют несколько вылетов как на FPV-дронах, так и на беспилотниках самолетного типа, поддерживая действия наступающих подразделений.

«Отключение Starlink никак не повлияло на выполнение задач. Мы не пользуемся Telegram — у нас есть собственный мессенджер, который позволяет поддерживать связь в любом месте и в любое время», — сказал командир отделения войск беспилотных систем с позывным «Молот».

В подразделении отмечают, что ударные «Молнии-2», созданные с учетом опыта СВО, позволяют эффективно поражать цели на значительном удалении и обладают устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал про особенности «Молнии-2», которая может выжигать все, что находится в радиусе 10 метров от удара.