Расчеты «Молнии-2» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили представители российских подразделений.
Как сообщается, цель была обнаружена средствами разведки на Краснолиманском направлении. Получив координаты, военные оперативно развернули беспилотник «Молния-2» и осуществили запуск аппарата-камикадзе с осколочно-фугасной боевой частью. Дрон преодолел около 50 километров и, несмотря на радиоэлектронное противодействие, поразил объект.
По данным последующей воздушной разведки, удар привел к уничтожению пункта управления дронами и находившегося там личного состава. Отмечается, что ликвидация узла управления нарушила работу украинских беспилотников на данном участке.
В подразделении сообщили, что расчеты ведут боевое дежурство круглосуточно и ежедневно выполняют несколько вылетов как на FPV-дронах, так и на беспилотниках самолетного типа, поддерживая действия наступающих подразделений.
«Отключение Starlink никак не повлияло на выполнение задач. Мы не пользуемся Telegram — у нас есть собственный мессенджер, который позволяет поддерживать связь в любом месте и в любое время», — сказал командир отделения войск беспилотных систем с позывным «Молот».
В подразделении отмечают, что ударные «Молнии-2», созданные с учетом опыта СВО, позволяют эффективно поражать цели на значительном удалении и обладают устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.
