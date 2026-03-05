Ричмонд
КСИР атаковал танкер США в северной части Персидского залива

Американский танкер в северной части Персидского залива загорелся после атаки Ирана.

Иранские военные нанесли удар по американскому танкеру в северной части Персидского залива, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении уточняется, что после атаки судно загорелось.

Напомним, ранее КСИР предупредил, что собирается в ближайшие несколько дней усилить свои удары, которые должны стать «более интенсивными и масштабными».

КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
