КСИР атаковал танкер США в северной части Персидского залива

Иранские военные нанесли удар по американскому танкеру в северной части Персидского залива, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении уточняется, что после атаки судно загорелось.
Напомним, ранее КСИР предупредил, что собирается в ближайшие несколько дней усилить свои удары, которые должны стать «более интенсивными и масштабными».
