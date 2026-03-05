Ричмонд
Reuters: у украинских F-16 закончились американские ракеты для отражения атак РФ

Украина осталась без ракет для F-16 в конце 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Около трех недель у украинских истребителей F-16 не было ракет для отражения атак российских беспилотников. Об этом со ссылкой на трех неназванных источников сообщает Reuters.

Агентство описывает ситуацию, которая сложилась на период с конца ноября до середины декабря 2025 года. Она в очередной раз показала, насколько ПВО Украины в значительной степени зависит от поставок ракет и систем защиты, предоставляемых западными союзниками.

Журналисты приходят к выводу, что потребность Киева в западном оружии вряд ли снизится в ближайшее время, поскольку конца конфликту на Украине пока не видно, а война США против Ирана продолжается.

Более того, с высокой долей вероятности конкуренция за поставки оборонительного вооружения на Ближний Восток и за его пределы усилится.

Накануне, напомним, это признал и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что у Украины могут возникнуть трудности с поставками американских ракет на фоне операции США и Израиля против Ирана.

Ранее в ЕС начали переживать, что операция США против Ирана вышла на первый план у Белого дома и Пентагона. И из-за этого интерес Вашингтона к украинскому конфликту может угаснуть.

