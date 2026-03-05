Политолог: боевые успехи российской армии ускорят переговоры по Украине

Эксперт объяснил, что в ближайшее время может наблюдаться снижение активности по этому вопросу.
Поэтому единственным драйвером по переговорному процессу могут стать наши боевые успехи. От того, насколько наша армия будет эффективна, насколько Украина почувствует реальную угрозу, настолько быстрее сядет Зеленский за стол переговоров. Поэтому все на самом деле зависит от нас.
Аналитик также отметил, что на ход переговорного процесса также влияют другие игроки, в том числе страны ЕС.
«Дух Анкориджа» зависит от российско-американских отношений, а на украинском конфликте завязаны не только США и Россия, но и другие игроки. В первую очередь, Европа и Украина, которые противостоят этому переговорному процессу, пытаются саботировать. Поэтому не только от России и США, зависит позитивный настрой переговорного трека.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что атмосфера на переговорах между Россией и США в Анкоридже была позитивная, но «дух Анкориджа» испаряется.