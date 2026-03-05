Ричмонд
Политолог: боевые успехи российской армии ускорят переговоры по Украине

Военная операция США в Иране сместила приоритеты Дональда Трампа, украинский трек занял второстепенные позиции. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин, комментируя состояние переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт объяснил, что в ближайшее время может наблюдаться снижение активности по этому вопросу.

Поэтому единственным драйвером по переговорному процессу могут стать наши боевые успехи. От того, насколько наша армия будет эффективна, насколько Украина почувствует реальную угрозу, настолько быстрее сядет Зеленский за стол переговоров. Поэтому все на самом деле зависит от нас.

Константин Блохин
политолог

Аналитик также отметил, что на ход переговорного процесса также влияют другие игроки, в том числе страны ЕС.

«Дух Анкориджа» зависит от российско-американских отношений, а на украинском конфликте завязаны не только США и Россия, но и другие игроки. В первую очередь, Европа и Украина, которые противостоят этому переговорному процессу, пытаются саботировать. Поэтому не только от России и США, зависит позитивный настрой переговорного трека.

Константин Блохин
политолог

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что атмосфера на переговорах между Россией и США в Анкоридже была позитивная, но «дух Анкориджа» испаряется.

