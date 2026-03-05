Четыре БЭКа ВСУ уничтожила береговая охрана 5 марта в Черном море

Четыре безэкипажных катера уничтожила береговая охрана 5 марта в северо-западной части Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке о ходе проведения специальной военной операции 5 марта.
Ранее мы писали, что атаку 27 БПЛА отразила ПВО над Крымом и Черным морем в ночь с 4 на 5 марта. Всего в период с 23:00 до 7:00 перехвачено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
