В Черном море уничтожили четыре БЭКа

В акватории Черного моря ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

БЭКи были уничтожены силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в период с 23:00 до 07:00 мск над регионами РФ перехватили 76 украинских беспилотников. Из них 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Республикой Крым и четыре — над Краснодарским краем.

