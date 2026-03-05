В Черном море уничтожили четыре БЭКа

БЭКи были уничтожены силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря.
«Ъ-Кубань» писал, что в период с 23:00 до 07:00 мск над регионами РФ перехватили 76 украинских беспилотников. Из них 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Республикой Крым и четыре — над Краснодарским краем.
