Главное из брифинга Минобороны 5 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВС России освободили поселок в ДНР

Подразделения «Западной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Яровая в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали три украинские бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки: порядка 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция РЭБ, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств.

Группировка «Запад» наступает в Харьковской области

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах шести населенных пунктов ЛНР и села Дружелюбовка Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 13 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и четырех складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 345 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской области и сел Воздвижевка и Бойково Запорожской области.

«ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвинулся вперед в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка и Запорожец Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали свыше 50 военнослужащих, 16 автомобилей, три станции РЭБ и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах ВПК Украины, местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 410 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

