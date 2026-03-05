Ричмонд
Расчеты РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожили позиции ВСУ. Видео

Артиллерийские подразделения 74-й гвардейской мотострелковой бригады провели операцию по ликвидации укрепленных позиций противника в лесополосе. После залпа расчет «Града» успешно покинул место ведения огня, минимизировав риск ответного удара со стороны ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли точный удар по позициям украинских формирований в зоне специальной военной операции. Видео боевой работы РСЗО БМ-21 «Град» публикует Минобороны.

Координаты целей были получены от операторов беспилотников. Для выполнения боевой задачи артиллеристы 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады оперативно выдвинулись на позицию под прикрытием группы противодействия ударным дронам.

Развернув боевую машину, расчет произвел залп 122-мм реактивными снарядами на дистанцию свыше 18 километров. Точность удара обеспечила корректировка с воздуха, позволившая поразить как живую силу противника, так и оборудованные укрытия.

Сразу после выполнения задачи артиллеристы покинули огневую позицию, чтобы избежать ответного огня.