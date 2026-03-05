Расчеты РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожили позиции ВСУ. Видео

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли точный удар по позициям украинских формирований в зоне специальной военной операции. Видео боевой работы РСЗО БМ-21 «Град» публикует Минобороны.
Координаты целей были получены от операторов беспилотников. Для выполнения боевой задачи артиллеристы 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады оперативно выдвинулись на позицию под прикрытием группы противодействия ударным дронам.
Развернув боевую машину, расчет произвел залп 122-мм реактивными снарядами на дистанцию свыше 18 километров. Точность удара обеспечила корректировка с воздуха, позволившая поразить как живую силу противника, так и оборудованные укрытия.
Сразу после выполнения задачи артиллеристы покинули огневую позицию, чтобы избежать ответного огня.