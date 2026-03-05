Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей

«Просим увеличить сумму на финансовую помощь на объем 5 миллионов 972 тысячи… рублей для оказания помощи 79 физическим лицам, имущество которых пострадало, и 10 лицам, у которых пострадали транспортные средства», — сказала директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.
По ее словам, как только указанная сумма придет на счета, людям перечислят деньги в течение трех рабочих дней.
В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина — он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена 90-летняя женщина — ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.
Также в городе были зафиксированы повреждения жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.