Из украинского плена вернули жителя Челябинской области

В четверг, 5 марта, в ходе обмена пленными между Россией и Украиной был освобождён 38-летний боец из Нагайбакского района, находившийся в неволе с 2025 года. Хорошую новость сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Источник: Министерство обороны России

— Отрадно, что после продолжительной паузы обменные процессы возобновились. Этого очень ждали и мы, и родные наших ребят, которые остаются в плену, — написала омбудсмен в своём Telegram-канале.

Обмен стал результатом переговоров, состоявшихся в Женеве в середине февраля. Тогда стороны договорились обменяться пленными по формуле «500 на 500». Сегодня Россия вернула 200 своих военнослужащих и передала Киеву столько же солдат и офицеров ВСУ. Ещё по 300 человек каждая сторона освободит 6 марта.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны.

Напомним, в начале февраля из украинского плена вернули двух челябинцев, считавшихся погибшими.

