Из украинского плена вернули жителя Челябинской области

Обмен стал результатом переговоров, состоявшихся в Женеве в середине февраля. Тогда стороны договорились обменяться пленными по формуле «500 на 500». Сегодня Россия вернула 200 своих военнослужащих и передала Киеву столько же солдат и офицеров ВСУ. Ещё по 300 человек каждая сторона освободит 6 марта.