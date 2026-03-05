Из украинского плена вернули жителя Челябинской области

— Отрадно, что после продолжительной паузы обменные процессы возобновились. Этого очень ждали и мы, и родные наших ребят, которые остаются в плену, — написала омбудсмен в своём Telegram-канале.
Обмен стал результатом переговоров, состоявшихся в Женеве в середине февраля. Тогда стороны договорились обменяться пленными по формуле «500 на 500». Сегодня Россия вернула 200 своих военнослужащих и передала Киеву столько же солдат и офицеров ВСУ. Ещё по 300 человек каждая сторона освободит 6 марта.
Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны.
Напомним, в начале февраля из украинского плена вернули двух челябинцев, считавшихся погибшими.