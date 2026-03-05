Ричмонд
Бойцы группировки «Центр» осваивают наземные роботизированные комплексы в зоне СВО. Видео

Военнослужащие группировки войск «Центр» осваивают наземные роботизированные платформы. Дроны будут использоваться для эвакуации раненых, доставки снабжения и огневой поддержки, что позволит минимизировать риски для личного состава на передовой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

На полигонах под Донецком проходит подготовка личного состава 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр». Бойцы осваивают управление новейшими наземными робототехническими комплексами, которые в ближайшее время поступят в подразделения. Об этом сообщает сообщество «Вооруженные Силы Новороссии».

В ходе тренировок военнослужащие отрабатывают навыки управления как колесными, так и гусеничными платформами. Выбор конкретного типа техники зависит от поставленных перед подразделением задач: роботы приспособлены для доставки боеприпасов и провизии, эвакуации раненых из-под обстрела, а также для оказания огневой поддержки.

Как отмечают специалисты, внедрение такой техники позволяет значительно повысить безопасность личного состава, поскольку дроны берут на себя выполнение наиболее рискованных операций. В настоящее время операторы и механики проходят интенсивный курс обучения, доводя до автоматизма навыки управления машинами в сложных условиях.