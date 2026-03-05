Бойцы группировки «Центр» осваивают наземные роботизированные комплексы в зоне СВО. Видео

В ходе тренировок военнослужащие отрабатывают навыки управления как колесными, так и гусеничными платформами. Выбор конкретного типа техники зависит от поставленных перед подразделением задач: роботы приспособлены для доставки боеприпасов и провизии, эвакуации раненых из-под обстрела, а также для оказания огневой поддержки.