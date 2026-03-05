Четыре жителя Самарской области вернулись из плена в ходе обмена

В рамках состоявшегося сегодня обмена военнослужащими с украинской стороной на Родину вернулись 200 российских бойцов. Среди них — четверо жителей Самарской области.
Сейчас все освобождённые находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В ближайшее время самарские военнослужащие будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях.
Региональные власти отметили, что возвращение стало возможным благодаря совместным усилиям федеральных ведомств и уполномоченных по правам человека.