Четыре жителя Самарской области вернулись из плена в ходе обмена

Освободили сегодня 200 бойцов.

Источник: Министерство обороны РФ

В рамках состоявшегося сегодня обмена военнослужащими с украинской стороной на Родину вернулись 200 российских бойцов. Среди них — четверо жителей Самарской области.

Сейчас все освобождённые находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В ближайшее время самарские военнослужащие будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях.

Региональные власти отметили, что возвращение стало возможным благодаря совместным усилиям федеральных ведомств и уполномоченных по правам человека.