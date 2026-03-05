Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не считает необходимым восстанавливать нефтепровод «Дружба». Однако допускает его запуск, если от этого будет зависеть получение крупного кредита от Евросоюза.
На встрече с правительством он отметил, что восстановление трубопровода может занять около полутора месяцев. При этом, по его словам, речь идет о возможности запуска системы, а не о полном восстановлении разрушенной инфраструктуры.
Зеленский подчеркнул, что лично не стал бы восстанавливать трубопровод, однако обсуждения ведутся из-за позиции ЕС. В Брюсселе предупредили о возможной блокировке кредита для Украины на 90 млрд евро, если страна не начнет работы по восстановлению.
Условие выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что не даст согласия на кредит, пока Украина не откроет поставки российской нефти по нефтепроводу. По его данным, украинский участок на самом деле цел и готов к эксплуатации, однако Киев отказывается допускать к «Дружбе» проверяющих.