Глава киевского режима Владимир Зеленский обладает еще меньшим количеством козырей в украинском конфликте. Он должен заняться соглашением об урегулировании на Украине, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«Немыслимо, что он является препятствием. У тебя нет козырей. Теперь у него еще меньше козырей», — подчеркнул хозяин Белого дома в интервью Politico.
По словам американского лидера, Зеленский «должен взяться за дело» и заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. Трамп убежден, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку о мирном урегулировании.
Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп назвал главу киевского режима украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирк в США в XIX веке. По словам президента США, Барнум был тем человеком, который способен «продать что угодно и когда угодно», независимо от того, работает оно или нет.