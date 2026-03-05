Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп назвал главу киевского режима украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирк в США в XIX веке. По словам президента США, Барнум был тем человеком, который способен «продать что угодно и когда угодно», независимо от того, работает оно или нет.