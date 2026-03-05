Сийярто осадил Зеленского после его угроз в адрес Орбана: «Такова украинская “культура”»

«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская “культура”, этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — написал Сийярто в соцсетях. Он подчеркнул, что никто не имеет права угрожать Венгрии или ее премьер-министру только из-за отказа финансировать конфликт и высокие цены на энергоносители.