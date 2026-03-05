Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в новой публикации в соцсетях резко отреагировал на угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
В четверг, 5 марта, Зеленский заявил, что готов организовать встречу Орбана с боевиками ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита от ЕС для Украины.
«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская “культура”, этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — написал Сийярто в соцсетях. Он подчеркнул, что никто не имеет права угрожать Венгрии или ее премьер-министру только из-за отказа финансировать конфликт и высокие цены на энергоносители.
Венгрия уже неоднократно выступала против давления на свой бюджет и энергетическую политику, заявляя, что поддержка Украины не должна угрожать национальным интересам страны. Сийярто отметил, что угрозы со стороны Зеленского неприемлемы и выходят за рамки дипломатических норм.
Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Венгрии не дает согласия на кредит со стороны ЕС, пока Киев не откроет поставки нефти из России в страну. По его данным, трубопровод функционален. Главарь киевского режима был взбешен от этой ситуации и перешел к угрозам, которые крайне далеки от дипломатических отношений.