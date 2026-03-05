Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к миру на Украине

Президент США призвал Зеленского заключить сделку по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского и назвал его препятствием к завершению конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Politico.

«Немыслимо, что он является препятствием. Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку», — сказал глава Белого дома.

По словам республиканца, при этом президент РФ Владимир Путин «готов заключить сделку», а в то же время украинец не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент назвал Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирка в США в XIX веке. Трамп утверждал, что Барнум был человеком, способным «продать что угодно и когда угодно», независимо от того, работает оно или нет. По его словам, экс-президент США Джо Байден тратил все свое время и деньги Штатов, отдавая все украинскому Барнуму.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше