Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент назвал Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирка в США в XIX веке. Трамп утверждал, что Барнум был человеком, способным «продать что угодно и когда угодно», независимо от того, работает оно или нет. По его словам, экс-президент США Джо Байден тратил все свое время и деньги Штатов, отдавая все украинскому Барнуму.