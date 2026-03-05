Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского и назвал его препятствием к завершению конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Politico.
«Немыслимо, что он является препятствием. Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку», — сказал глава Белого дома.
По словам республиканца, при этом президент РФ Владимир Путин «готов заключить сделку», а в то же время украинец не проявляет достаточной готовности к переговорам.
Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент назвал Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирка в США в XIX веке. Трамп утверждал, что Барнум был человеком, способным «продать что угодно и когда угодно», независимо от того, работает оно или нет. По его словам, экс-президент США Джо Байден тратил все свое время и деньги Штатов, отдавая все украинскому Барнуму.