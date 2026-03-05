Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР заявили, что ВСУ готовят Славянск к обороне, превращая город в крепость

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что киевский режим эвакуирует из Славянска государственные муниципальные структуры, транспорт и бизнес.

Источник: AP 2024

ДОНЕЦК, 5 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины готовят Славянск в Донецкой Народной Республике к обороне, превращая город в крепость, сообщил «Вестям» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Происходит демонтаж троллейбусных линий в городе и подготовка города к обороне, то есть это обвешивание города специальными сетями противодроновыми. Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Бахмут (Артемовск — прим. ТАСС). Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР подчеркнул, что киевский режим эвакуирует из Славянска государственные муниципальные структуры, транспорт и бизнес.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на славянском направлении в районе пяти населенных пунктов — Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше