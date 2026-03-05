В ДНР заявили, что ВСУ готовят Славянск к обороне, превращая город в крепость

«Происходит демонтаж троллейбусных линий в городе и подготовка города к обороне, то есть это обвешивание города специальными сетями противодроновыми. Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Бахмут (Артемовск — прим. ТАСС). Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», — сказал Кимаковский.