В ДНР заявили, что ВСУ готовят Славянск к обороне, превращая город в крепость

ДОНЕЦК, 5 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины готовят Славянск в Донецкой Народной Республике к обороне, превращая город в крепость, сообщил «Вестям» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Происходит демонтаж троллейбусных линий в городе и подготовка города к обороне, то есть это обвешивание города специальными сетями противодроновыми. Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Бахмут (Артемовск — прим. ТАСС). Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», — сказал Кимаковский.
Советник главы ДНР подчеркнул, что киевский режим эвакуирует из Славянска государственные муниципальные структуры, транспорт и бизнес.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на славянском направлении в районе пяти населенных пунктов — Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.