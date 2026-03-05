Ричмонд
Орбан встретился с освобожденными благодаря Путину закарпатскими венграми

Премьер-министр Венгрии встретился с двумя насильно мобилизованными ВСУ венграми.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с двумя насильно мобилизованными в ВСУ венграми, освобожденными президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в соцсетях венгерского премьера.

Орбан посетил освобожденных венгров в одной из больниц Будапешта, где они проходят лечение.

«Теперь вы в безопасности. Отсюда вас никто не сможет забрать и навредить вам. Теперь вы под нашей охраной. Так что я рад, что мы смогли помочь», — сказал Орбан.

Напомним, в среду, 4 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с Путиным в Кремле обратился к нему с просьбой отпустить двух насильно мобилизованных на Украине закарпатских венгров, которые попали в плен. Президент России принял положительное решение по данному вопросу.

