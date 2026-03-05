Глава Каховского округа был оглушен при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

«Взрыв произошел возле машины во время движения по дороге. Вспышка и волна от взрыва откинули автомобиль на встречную полосу. Слегка оглушило. Коллега удержал руль, был слышен второй дрон. Мы дали полный газ и ушли от второго удара», — сказал Филипчук.