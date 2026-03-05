Глава Каховского округа был оглушен при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 5 марта. /ТАСС/. Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук получил небольшое оглушение при атаке украинского дрона на его автомобиль, сообщил он в беседе с ТАСС.
Ранее о попытке атаки на его автомобиль Филипчук сообщил в своем Telegram-канале. Глава округа и его коллега спаслись, при этом избежав атаки второго дрона.
«Взрыв произошел возле машины во время движения по дороге. Вспышка и волна от взрыва откинули автомобиль на встречную полосу. Слегка оглушило. Коллега удержал руль, был слышен второй дрон. Мы дали полный газ и ушли от второго удара», — сказал Филипчук.