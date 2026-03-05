Сальдо: ВСУ массированно атакуют Херсонскую область

Российские силы ПВО отражают попытку массовой украинской атаки беспилотников на территорию Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал губернатор в телеграм-канале.
Сальдо отметил что украинские беспилотники атакуют Генический муниципальный округ. По его информации, сбито более 12 дронов.
Напомним, 4 марта левобережная часть Херсонской области подверглась интенсивным обстрелам со стороны ВСУ. По объектам гражданской инфраструктуры было нанесено не менее 37 ударов. В дневное время противник выпустил 20 артиллерийских снарядов.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 76 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным Минобороны РФ, 27 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, еще 16 — над акваторией Азовского моря.