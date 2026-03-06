«Осколочное ранение в голову»: ребенок ранен в Севастополе в результате атаки ВСУ

Развожаев добавил, что на одной из улиц ударная волна выбила окна в многоквартирном доме, в котором травму получил пожилой мужчина. Он отметил, что есть небольшое возгорание на территории колледжа. На месте работают специалисты. В общежитии колледжа и в школе выбиты стекла.