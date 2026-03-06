Ричмонд
«Осколочное ранение в голову»: ребенок ранен в Севастополе в результате атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе из-за атаки ВСУ ранены ребенок и пожилой мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали ребенок и пожилой мужчина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, ранены ребёнок и пожилой мужчина. 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову», — написал губернатор.

Развожаев добавил, что на одной из улиц ударная волна выбила окна в многоквартирном доме, в котором травму получил пожилой мужчина. Он отметил, что есть небольшое возгорание на территории колледжа. На месте работают специалисты. В общежитии колледжа и в школе выбиты стекла.

Ранее «КП-Крым» сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 27 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, 10 дронов были сбиты над Крымом и еще 17 — над акваторией Черного моря.

