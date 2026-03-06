Ричмонд
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 9 человек, сильно пострадал многоквартирный дом: что известно

Губернатор Развожаев: пятиэтажный дом пострадал в Севастополе при атаке ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 марта боевики ВСУ ударили по Севастополю. Серьезные повреждения получил жилой пятиэтажный дом. Пострадали девять человек. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он сообщил о быстром реагировании спецслужб. Губернатор подчеркнул, что целью ВСУ снова стали мирные люди. Дрон, начиненный металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с многоквартирным домом.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы», — написал Михаил Развожаев.

Отмечается, что в результате атаки ВСУ на Севастополь ранен 12-летний ребёнок. Мальчик получил осколочное ранение в голову.