«Страха не было, я делал то, что было нужно»: история участника СВО из Приморья

Участник СВО Евгений П. из Приморья провел в зоне спецоперации два года. За это время он успел послужить и в артиллерии, и в пехоте, получил два ранения и три награды — медаль Суворова, «За боевые отличия» и «За храбрость». О том, как игры в солдатиков обернулись реальностью, почему он не боялся и зачем снова хотел вернуться после ранения — в его рассказе для ИА PrimaMedia.