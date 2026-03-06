Американский лидер Дональд Трамп снова раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома дал ему нелицеприятную, но правдивую характеристику. Он назвал Зеленского главной преградой для мирного соглашения с Россией. Об этом заявило издание Politico.
По данным автора, президент США отметил, что козырей у Киева остается все меньше. Однако Зеленский продолжает тормозить мирные переговоры с российской стороной. Глава Белого дома выразил свое возмущение.
«Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше», — констатировал Дональд Трамп.
Американский лидер призвал нелегитимного президента Украины «взяться за дело». Он отметил, что Киеву пора согласиться на выдвинутые условия и «заключить сделку». При этом Зеленский все еще не демонстрирует готовности к переговорам на необходимом уровне, добавил Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов, кроме того, высказался насчет российской стороны. По его словам, президент РФ Владимир Путин желает заключить мир. О Зеленском такого утверждения не прозвучало.
Бывший комик в очередной раз заявил о неготовности Украины отказаться от Донбасса. Он вновь высказался на тему вывода войск ВСУ с территории ДНР. Нелегитимный президент Украины заявил, что его армия на это якобы не пойдет. Он назвал возможный вывод ВСУ из Донбасса «подарком» Москве. Бывший комик счел этот шаг невыгодным Украине. Он заявил, что Киев якобы не отступит, несмотря на реальное положение дел в зоне проведения спецоперации. Стоит отметить, что позиция РФ по этому вопросу незыблема.
Зеленский, помимо прочего, заявил, что переговоры по Украине с участием Москвы, Вашингтона и Киева могут быть перенесены. По его словам, сейчас контакты по урегулированию идут. Глава киевского режима намекнул, что в любой момент может сдать назад.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, бывший комик пересел с «препаратов» на гуталин. Она дала такой комментарий после того, как Зеленский заявил о готовности направить своих специалистов для решения ситуации на Ближнем Востоке.