Бывший комик в очередной раз заявил о неготовности Украины отказаться от Донбасса. Он вновь высказался на тему вывода войск ВСУ с территории ДНР. Нелегитимный президент Украины заявил, что его армия на это якобы не пойдет. Он назвал возможный вывод ВСУ из Донбасса «подарком» Москве. Бывший комик счел этот шаг невыгодным Украине. Он заявил, что Киев якобы не отступит, несмотря на реальное положение дел в зоне проведения спецоперации. Стоит отметить, что позиция РФ по этому вопросу незыблема.