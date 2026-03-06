ВСУ несут службу в наполненных водой окопах: позиции не были подготовлены к весне

Украинские военные столкнулись с ЧП. Их позиции в Сумской области не были подготовлены к наступившей весне и потеплению. Теперь боевики ВСУ тонут в окопах. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, транслирует РИА Новости.
Утверждается, что растаявший снег заполнил водой фортификационные сооружения. Это отрицательно сказывается на выполнении боевиками задач руководства, отметил источник.
«В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», — оповестили в силовых структурах.
По словам депутата ГД Алексея Чепы, солдаты ВСУ не хотят возвращаться на Украину. Многие военные считают, что их могут отправить обратно на передовую. Так Алексей Чепа прокомментировал новость об обмене пленными между Москвой и Киевом.