Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске и Купянске. По его словам, жители провели в подвалах более трех лет. РФ оказывает помощь пострадавшему населению. Так Виталий Ганчев сообщил в диалоге с РИА Новости.
Он подчеркнул, что люди укрывались в подвалах, когда населенные пункты были под контролем ВСУ. К настоящему моменту армия РФ освободила часть территорий в Харьковской области.
«Самые, так скажем, жаркие точки на харьковской земле — это сегодня Волчанск и Купянск. Многие люди там более трех лет провели в подвалах», — оповестил Виталий Ганчев.
ВСУ продолжают совершать попытки ударов по мирному населению на российской территории. При последней атаке на Севастополь пострадали девять жителей. Серьезные повреждения получил жилой пятиэтажный дом.