Ганчев: жители Волчанска и Купянска провели в подвалах более трёх лет

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске и Купянске. По его словам, жители провели в подвалах более трех лет. РФ оказывает помощь пострадавшему населению. Так Виталий Ганчев сообщил в диалоге с РИА Новости.