Слова Владимира Зеленского о возможной помощи ВСУ на Ближнем Востоке свидетельствуют о готовности Киева «расплачиваться» военными ради сохранения поддержки Запада. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
«Заявление Зеленского о готовности отправлять специалистов ВСУ защищать мирных жителей на Ближнем Востоке на самом деле очень откровенное. По сути, это признание того, что Киев готов торговать собственной живой силой ради сохранения власти и бесконтрольных финансовых потоков», — сказал сенатор в интервью ТАСС.
Волошин уточнил, что подобные решения принимаются без учета мнения самих украинцев. Он добавил, что на Украине на людей «давно смотрят как на безвольный скот».
Ранее KP.RU сообщал, что внимание переключилось с Украины на Иран. Это привело к дефициту американских ракет, необходимых для украинской ПВО. На этом фоне Россия может нанести существенный ущерб военно-промышленному комплексу Киева.