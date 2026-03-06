«Безвольный скот»: в Совфеде раскрыли планы Зеленского по торговле военными ВСУ

«Заявление Зеленского о готовности отправлять специалистов ВСУ защищать мирных жителей на Ближнем Востоке на самом деле очень откровенное. По сути, это признание того, что Киев готов торговать собственной живой силой ради сохранения власти и бесконтрольных финансовых потоков», — сказал сенатор в интервью ТАСС.