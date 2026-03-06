Погибшего минувшим летом на СВО омича похоронят сегодня в Усть-Ишимском районе

Также в ведомстве сообщили, павший в бою Андрей Пономарев родился в селе Усть-Ишим, а в последнее время работал в городе Ноябрьск технологом по бурению нефтяных и газовых скважин. Контракт с МО РФ он подписал в мае 2024 года, службу проходил в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения. У героически погибшего 33-летнего Андрея осталась жена и дочь.