Погибшего минувшим летом на СВО омича похоронят сегодня в Усть-Ишимском районе

Печальная новость пришла из Усть-Ишимского района. Местная администрация сообщила о героически погибшем в зоне проведения СВО односельчанине. Прощание с Андреем Пономаревым пройдет в селе Усть-Ишим сегодня, 6 марта.
«С глубокой горечью и скорбью сообщаем о том, что 6 марта, в 12:00, в селе Усть-Ишим, по улице Горького, у мемориального комплекса “Памятник Солдату” состоится прощание с Пономаревым Андреем Александровичем. Рядовой Пономарев Андрей Александрович, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 23 июля 2025 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Боль этой утраты невозможно передать словами», — говорится в некрологе местной администрации.
Героически погибшему Андрею Пономареву было всего 33 года. Фото: администрация Усть-Ишимского района.
Также в ведомстве сообщили, павший в бою Андрей Пономарев родился в селе Усть-Ишим, а в последнее время работал в городе Ноябрьск технологом по бурению нефтяных и газовых скважин. Контракт с МО РФ он подписал в мае 2024 года, службу проходил в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения. У героически погибшего 33-летнего Андрея осталась жена и дочь.
Редакция КП-Омск выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Пономарева.