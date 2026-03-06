Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Иркутской области

IrkutskMedia, 6 марта. Двое жителей Приангарья вернулись из украинского плена в составе большой группы из 200 российских военнослужащих. Один из бойцов уроженец Нижнеудинска, второй — из Ангарска.
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), в настоящее время военнослужащие находятся в Республике Беларусь, там они получают медицинскую и психологическую помощь. Позже бойцы прибудут в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в подконтрольных Минобороны РФ медучреждениях.
В Минобороны России уточнили, что в процессе передачи посредниками были США и ОАЭ.
Напомним, 5 февраля Минобороны РФ провело первый в этом году обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских бойцов. Среди них — двое военнослужащих из Иркутской области. Это жители Усольского и Осинского районов.