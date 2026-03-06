Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Иркутской области

В настоящее время бойцы находятся в Республике Беларусь.

IrkutskMedia, 6 марта. Двое жителей Приангарья вернулись из украинского плена в составе большой группы из 200 российских военнослужащих. Один из бойцов уроженец Нижнеудинска, второй — из Ангарска.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), в настоящее время военнослужащие находятся в Республике Беларусь, там они получают медицинскую и психологическую помощь. Позже бойцы прибудут в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в подконтрольных Минобороны РФ медучреждениях.

В Минобороны России уточнили, что в процессе передачи посредниками были США и ОАЭ.

Напомним, 5 февраля Минобороны РФ провело первый в этом году обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских бойцов. Среди них — двое военнослужащих из Иркутской области. Это жители Усольского и Осинского районов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше