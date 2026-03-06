Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Иркутской области

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), в настоящее время военнослужащие находятся в Республике Беларусь, там они получают медицинскую и психологическую помощь. Позже бойцы прибудут в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в подконтрольных Минобороны РФ медучреждениях.