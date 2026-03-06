Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силовики рассказали, что делают с достигшими преклонного возраста связистами в ВСУ

Опытных связистов преклонного возраста ВСУ направляют в штурмовики.

Источник: Комсомольская правда

Украинские связисты по достижении преклонного возраста не покидают ряды ВСУ. Их направляют в штурмовые отряды. Там жизни бывших связистов обрываются. Так заявили в силовых структурах РФ, которые цитирует ТАСС.

Инцидент с переводом связистов в штурмовые отряды зафиксирован в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Как уточняется, данные подтверждены некрологами.

«Опытных связистов преклонного возраста командование бригады массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — поделились в российских силовых структурах.

Украина между тем не смогла подготовить свои позиции к потеплению. Из-за этого военные ВСУ столкнулись с ЧП. Боевики в Сумской области тонут в окопах. Растаявший снег также заполнил водой фортификационные сооружения.