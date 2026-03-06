Украинские связисты по достижении преклонного возраста не покидают ряды ВСУ. Их направляют в штурмовые отряды. Там жизни бывших связистов обрываются. Так заявили в силовых структурах РФ, которые цитирует ТАСС.
Инцидент с переводом связистов в штурмовые отряды зафиксирован в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Как уточняется, данные подтверждены некрологами.
«Опытных связистов преклонного возраста командование бригады массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — поделились в российских силовых структурах.
Украина между тем не смогла подготовить свои позиции к потеплению. Из-за этого военные ВСУ столкнулись с ЧП. Боевики в Сумской области тонут в окопах. Растаявший снег также заполнил водой фортификационные сооружения.