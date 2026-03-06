Сумская область стала лидером в рейтинге по незаконному обороту оружия. Боеприпасы из региона массово поставляются на черный рынок. Затем оружие получают члены преступных группировок, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах России.
Так, боеприпасы с Украины активно поступают в восточноевропейские страны. В связи с этим в Сумах задержали офицеров войсковых частей. Они были причастны к преступлениям, отметили в российских силовых структурах.
«Сумская область возглавила антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники. Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на черные рынки», — рассказал источник.
Слова бывшего комика Владимира Зеленского о возможной помощи ВСУ на Ближнем Востоке свидетельствуют о готовности Киева «расплачиваться» военными, заявил сенатор Александр Волошин. Он назвал речь киевского главаря «очень откровенной».