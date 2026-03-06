За ночь над регионами России сбито 83 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 83 украинских беспилотника над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, 56 БПЛА было уничтожено над территорией Республики Крым, по семь — над территорией Воронежской области и над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Курской области, два — над территорией Краснодарского края и по одному БПЛА — над территорией Астраханской и Белгородской областей.
Ранее стало известно, что в Алёшках Херсонской области ВСУ совершили очередное кровавое преступление, сбросив дроны прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед открытием. В результате, по предварительным данным, два человека погибли, 12 — ранены.