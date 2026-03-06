68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 56 них были уничтожены над Крымом, по семь — над Воронежской областью и Азовским морем, пять — над Черным морем.
«Четыре БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Краснодарского края, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — добавили в МО РФ.