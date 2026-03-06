Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 дрона ВСУ над регионами страны

Российские военные отразили массированную атаку дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 6 марта 83 дрона ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 56 беспилотников противника было ликвидировано в Крыму, по семь — в Воронежской области и над акваторией Азовского моря, пять дронов ВСУ российские военные сбили над акваторией Черного моря.

Еще четыре беспилотника противника уничтожены в Курской области, два — в Краснодарском крае и по одному в Астраханской и Белгородской областях.

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 3 марта 16 украинских беспилотников над регионами страны.

А сутками ранее, 2 марта, российские войска сбили 679 ударных дронов ВСУ большой дальности. Кроме того, за это же время наши воины освободили три села и уничтожили 1260 украинских боевиков и иностранных наемников.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше