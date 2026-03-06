Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 6 марта 83 дрона ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 56 беспилотников противника было ликвидировано в Крыму, по семь — в Воронежской области и над акваторией Азовского моря, пять дронов ВСУ российские военные сбили над акваторией Черного моря.
Еще четыре беспилотника противника уничтожены в Курской области, два — в Краснодарском крае и по одному в Астраханской и Белгородской областях.
Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 3 марта 16 украинских беспилотников над регионами страны.
А сутками ранее, 2 марта, российские войска сбили 679 ударных дронов ВСУ большой дальности. Кроме того, за это же время наши воины освободили три села и уничтожили 1260 украинских боевиков и иностранных наемников.