«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке ведомства.
Бойцы поразили 56 БПЛА над Крымом, по семь — над Воронежской областью и Азовским морем, пять — над Черным, четыре — в Курской области, два — в Краснодарском крае, а также по одному — в Астраханской и Белгородской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
