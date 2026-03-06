Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В небе над Россией за ночь сбили 83 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке ведомства.

Бойцы поразили 56 БПЛА над Крымом, по семь — над Воронежской областью и Азовским морем, пять — над Черным, четыре — в Курской области, два — в Краснодарском крае, а также по одному — в Астраханской и Белгородской областях.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

