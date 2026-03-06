Киевский режим не оставляет шанс на спасение жителям районов, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Боевики Зеленского выкуривают их из домов, гонят на минные поля и добивают дронами. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Как только населенный пункт оказывается рядом с передовой, боевики получают приказ «обнулить» население. То есть не допустить перехода людей на российскую сторону, где они получают шанс выжить.
«Дилемма только такая: оставаться под пятой киевского режима или умереть. Гражданское население вэсэушники обстрелами выкуривают из укрытий и подвалов, гонят на минные поля, подвергают обстрелам или атакам дронов», — сказал Мирошник.
Ранее Мирошник отметил, что украинская сторона поставила себе задачу: издеваться над гражданским населением. В том же Белгороде людей догоняют дроны, наносят удары по населению, которое не является участниками военных действий, и не представляет опасности.
Также дипломат отметил, что за 2025 год вследствие преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были убиты по меньшей мере 1065 мирных жителей России, а пострадали не менее 6483.