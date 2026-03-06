Киевский режим не оставляет шанс на спасение жителям районов, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Боевики Зеленского выкуривают их из домов, гонят на минные поля и добивают дронами. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.