В школах и детских садах Абинского района отменили занятия из-за угрозы БПЛА

В Абинском районе Краснодарского края отменили занятия в школах, детских садах и учреждениях культуры в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом заявил глава муниципального образования Илья Биушкин.

Источник: Коммерсантъ

Детей, находящихся в школах и детских садах, оставляют в учреждениях под присмотром педагогов. Родителей призвали соблюдать спокойствие.

Илья Биушкин призвал жителей воздержаться от поездок и перемещений по Абинскому району. Глава администрации рекомендовал оставаться дома или в безопасных местах, соблюдая меры предосторожности.

Опасность БПЛА в Абинском районе была объявлена в 07:52 6 марта. На территории муниципалитета организовали работу сирен.

