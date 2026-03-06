В школах и детских садах Абинского района отменили занятия из-за угрозы БПЛА

Детей, находящихся в школах и детских садах, оставляют в учреждениях под присмотром педагогов. Родителей призвали соблюдать спокойствие.
Илья Биушкин призвал жителей воздержаться от поездок и перемещений по Абинскому району. Глава администрации рекомендовал оставаться дома или в безопасных местах, соблюдая меры предосторожности.
