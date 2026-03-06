Военный эксперт Чинкуини: войну в Иране нельзя называть «Третьей мировой»

Ранее в социальных сетях стала распространяться фейковая информация о начале третьей мировой войны, а также фальшивый пост президента Дональда Трампа, якобы, объявляющего начало этого глобального конфликта.
«Я не предвижу мировой войны на данный момент, потому что единственными воюющими сторонами являются Иран и его западные агрессоры: Израиль, США и, в меньшей степени, их европейские и арабские марионетки», — сказал Николя Чинкуини в комментарии aif.ru.
Тем не менее, по словам эксперта, на Ближнем Востоке возможен риск дальнейшей эскалации.
«Единственный риск эскалации и расширения конфликта заключается в том, что Израиль и США могут предпринять, чтобы сохранить лицо», — отметил экс-разведчик.
Конфликт на Ближнем Востоке расширяется, втягивая новых участников. Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности предоставить союзникам оборонительные меры. Лондон разрешил США использовать свои базы, но не участвует напрямую. Париж объявил о защите партнеров, но запретил американским самолетам атаковать Иран с французских баз. Берлин поддержал операцию политически, исключив отправку солдат.
Канада допустила участие вооруженных сил, а НАТО готова применить статью 5 в случае эскалации. Испания запретила использовать свои базы и призвала к деэскалации. Италия воздержалась от оценок, эвакуировав граждан.
Россия осуждает агрессию, сохраняя контакты с США и ограничиваясь дипломатической и военно-технической поддержкой.