Бойцы группировки «Север» наткнулись на подземный город ВСУ под Харьковом

Бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» во время операции по взятию населённого пункта Графское в Харьковской области обнаружили крупную сеть подземных тоннелей, построенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным «Спартак», передает РИА Новости.
По словам командира, во время зачистки населенного пункта российские военные столкнулись с неожиданной атакой со стороны украинских бойцов, которые попытались выйти к ним с тыла через систему окопов.
«Среагировал наш пулеметчик и полностью отработал, не дал зайти в наш тыл. Они хотели через свою сеть окопов, как потом выяснилось, нас застать врасплох», — рассказал «Спартак».
После этого военные начали осматривать местность и обнаружили масштабную подземную инфраструктуру в лесу неподалеку от населенного пункта. «Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землёй», — отметил командир.
По его словам, многие дома в самом Графском, где ранее располагались украинские подразделения, также были соединены между собой подземными тоннелями.
«Мы выявили эти тоннельные пути и обрезали их между собой. Это помогло — противник не смог вовремя уйти или передать информацию следующим подразделениям, и зачистка участка прошла успешно», — пояснил он.
Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что взятие под контроль села Графское в Харьковской области помогает российским войскам продвинуться на юг вдоль реки Северский Донец.