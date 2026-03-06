В Крымском районе произошел пожар на электростанции из-за падения обломков БПЛА

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание ликвидировали в 06:50, к тушению были привлечены восемь человек и две единицы техники.
В результате возгорания и падения обломков беспилотника обошлось без пострадавших.
