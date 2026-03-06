Ричмонд
Макгрегор заявил, что Иран пробил систему «Железный купол» в Тель-Авиве

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Иран пробил систему «Железный купол», защищающую Тель-Авив, и ракеты обрушились на город.

Источник: Аргументы и факты

Иран смог пробить систему противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол» над одним из крупнейших городов страны — Тель-Авивом, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X*.

«Срочно: иранский удар пробил систему “Железный купол” и обрушился на Тель-Авив», — заявил он.

По данным из открытых источников, система стоит на страже густонаселенных районов Израиля с 2011 года. Она предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности, минометных и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Состоит «Железный купол» из нескольких пусковых установок с ракетами-перехватчиками Tamir, многоцелевого радара ELM 2084 и центра управления огнем. Функционирует ПРО при финансовой поддержке США.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Макгрегор заявлял, что Тель-Авив погрузился в хаос.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

