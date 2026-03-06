Украина выдвинула странное обвинение против Венгрии: Киев кричит о воровстве людей

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в похищении семерых граждан Украины, работающих в государственном «Ощадбанке». Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
По его словам, инцидент произошел в Будапеште. Украинские сотрудники банка перевозили деньги и ценности на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной в рамках регулярных банковских перевозок.
«Сегодня в Будапеште венгерские власти взяли в заложники семь граждан Украины», — заявил Сибига.
Он утверждает, что Киев не располагает информацией о причинах задержания и местонахождении своих граждан. Украинская сторона направила Будапешту официальную ноту с требованием освободить сотрудников банка и намерена обратиться в Евросоюз с призывом дать оценку действиям Венгрии.
Немногим ранее Венгрия ответила на претензии Украины по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не пойдет на компромиссы в этом вопросе. По его словам, Венгрия «победит силой». Поскольку будет добиваться снятия нефтяной блокады политическими и финансовыми инструментами давления на Киев.