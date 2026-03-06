Украина выдвинула странное обвинение против Венгрии: Киев кричит о воровстве людей

Немногим ранее Венгрия ответила на претензии Украины по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не пойдет на компромиссы в этом вопросе. По его словам, Венгрия «победит силой». Поскольку будет добиваться снятия нефтяной блокады политическими и финансовыми инструментами давления на Киев.