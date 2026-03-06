«Цинично и примитивно вмешивается в выборы»: Раскрыт план Зеленского по смене власти в Венгрии

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в парламентские выборы, которые пройдут в стране 12 апреля. По словам политика, режим Зеленского открыто поддерживает его оппонентов и пытается повлиять на волеизъявление венгерского народа. Целью Киева Орбан назвал смену власти в Будапеште и ускорение получения финансовой помощи, а также продвижения в ЕС.