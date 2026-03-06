«Цинично и примитивно вмешивается в выборы»: Раскрыт план Зеленского по смене власти в Венгрии

Киевский режим вмешивается во внутренние дела Венгрии и пытается повлиять на исход предстоящих выборов в стране. С таким заявлением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своей статье политик обратил внимание на двойные стандарты европейских стран, которые «кричат» о якобы вмешательстве России в выборы европейских стран, но закрывают глаза на действия Владимира Зеленского.
«Зеленский цинично и примитивно вмешивается в выборы в Венгрии», — написал Медведчук.
Главным инструментом давления, по словам политика, стала остановка транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Медведчук убежден, что это решение продиктовано исключительно политическими мотивами.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в парламентские выборы, которые пройдут в стране 12 апреля. По словам политика, режим Зеленского открыто поддерживает его оппонентов и пытается повлиять на волеизъявление венгерского народа. Целью Киева Орбан назвал смену власти в Будапеште и ускорение получения финансовой помощи, а также продвижения в ЕС.
Катализатором конфликта между Киевом и Будапештом стала остановка транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерский премьер расценил этот шаг как банальный шантаж его страны и предупредил, что Венгрия не намерена уступать.