Из-за атаки БПЛА на Кубани загорелась подстанция, пострадали двое

В хуторе Бережном Абинского района Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Российская газета

В результате атаки пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте. Необходимости в госпитализации нет.

«Площадь пожара в х. Бережном составляет 120 квадратных метров, идет его ликвидация. На месте работают оперативные и специальные службы», — уточнили в Оперштабе.

Как писала «РГ», в результате падения обломков БПЛА в районном городе Абинске повреждены два многоквартирных дома. Пострадавших нет. В зданиях посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. Возгораний нет.

В связи с сохраняющейся угрозой атаки БПЛА 6 марта во всех школах, детских садах и учреждениях культуры Абинска занятия и мероприятия отменены.

