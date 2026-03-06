Из-за атаки БПЛА на Кубани загорелась подстанция, пострадали двое

В результате атаки пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте. Необходимости в госпитализации нет.
«Площадь пожара в х. Бережном составляет 120 квадратных метров, идет его ликвидация. На месте работают оперативные и специальные службы», — уточнили в Оперштабе.
Как писала «РГ», в результате падения обломков БПЛА в районном городе Абинске повреждены два многоквартирных дома. Пострадавших нет. В зданиях посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. Возгораний нет.
В связи с сохраняющейся угрозой атаки БПЛА 6 марта во всех школах, детских садах и учреждениях культуры Абинска занятия и мероприятия отменены.