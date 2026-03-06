Фото с последствиями удара по карете скорой помощи в Горловке показал Приходько

Карета скорой помощи получила повреждения в результате атаки украинской армии в Горловке в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил мэр Иван Приходько, опубликовав фото последствий произошедшего.
Фото: Telegram-канал Ивана Приходько.
«В результате атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки повреждён автомобиль скорой медицинской помощи», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Ивана Приходько.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 6 марта, уничтожили 83 дрона украинской армии над регионами страны. В Министерстве обороны РФ уточнили, что больше всего беспилотников противника (56 штук) было ликвидировано в Крыму.
Ранее обломки дронов упали на территории санаториев под Геленджиком. В двух из них в момент происшествия туристов не было. В третьей здравнице, где находились постояльцы, провели оперативную эвакуацию.