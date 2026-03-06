«Самый практичный способ передачи Донбасса под контроль России — дипломатией, в противном случае Украина может потерять его военным путем. Этот исход неизбежен, но есть выбор. Донбасс будет утрачен, но лучше при возможности лишиться его без лишних потерь», — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, Украине необходимо как можно быстрее закончить конфликт с Россией из-за высоких потерь среди своих военнослужащих, которые она не может восполнить.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января напомнил, что украинские Вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны.