ВСУ потеряли более 1500 военных в зоне действий «Севера»

«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке военного ведомства.