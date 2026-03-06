«Подразделения группировки войск “Центр” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2425-ти военнослужащих, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 83 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировка войск «Центр» продвинулась в глубину обороны противника
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю более 2425 военнослужащих ВСУ, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ.