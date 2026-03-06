Группировка войск «Центр» продвинулась в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Центр” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2425-ти военнослужащих, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 83 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.